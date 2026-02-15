В Индонезии заявили, что с нетерпением ждут новую песню Кати Лель

Ранее сообщалось, что песню Кати Лель «Мой мармеладный» знают в Индонезии практически все. Жители массово танцуют под этот хит и записывают каверы, не зная русского языка. Такой масштабный успех стал неожиданностью, но трек сохраняет популярность по сей день — под неё даже придумали особенный танец.