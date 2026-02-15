Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индонезии заявили, что с нетерпением ждут новую песню Кати Лель

В Индонезии с нетерпением ждут новую песню Кати Лель, чей хит «Мой мармеладный» уже успел покорить сердца местных жителей. Директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов рассказал РИА «Новости», что страна не просто слушает российскую звезду, а готова активно поддержать запись совместного трека с индонезийским артистом.

Источник: Life.ru

Шиликов подтвердил: популярность «Мой мармеладный» в Индонезии достигла невероятных масштабов. Теперь здесь с нетерпением ждут, когда новая работа заслуженной артистки России ворвётся во все местные чарты и устроит настоящий переполох.

Но это еще не всё. Местные продюсеры готовы пойти дальше и предлагают певице записать совместный трек с индонезийским артистом. В Россотрудничестве уже пообещали помочь с поиском звездного коллаборатора, если Лель заинтересуется.

«Любое подобное сотрудничество вызовет в Индонезии настоящий ажиотаж», — добавил Шиликов.

Песня «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно стала вирусной в Индонезии и других странах Азии. Трек завирусился в TikTok, собрав миллионы просмотров, а сама артистка получила неожиданную волну популярности спустя десятилетия после релиза.

Ранее сообщалось, что песню Кати Лель «Мой мармеладный» знают в Индонезии практически все. Жители массово танцуют под этот хит и записывают каверы, не зная русского языка. Такой масштабный успех стал неожиданностью, но трек сохраняет популярность по сей день — под неё даже придумали особенный танец.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.