В Индонезии заявили, что с нетерпением ждут новую песню Кати Лель

Шиликов подтвердил: популярность «Мой мармеладный» в Индонезии достигла невероятных масштабов. Теперь здесь с нетерпением ждут, когда новая работа заслуженной артистки России ворвётся во все местные чарты и устроит настоящий переполох.
Но это еще не всё. Местные продюсеры готовы пойти дальше и предлагают певице записать совместный трек с индонезийским артистом. В Россотрудничестве уже пообещали помочь с поиском звездного коллаборатора, если Лель заинтересуется.
«Любое подобное сотрудничество вызовет в Индонезии настоящий ажиотаж», — добавил Шиликов.
Песня «Мой мармеладный» Кати Лель неожиданно стала вирусной в Индонезии и других странах Азии. Трек завирусился в TikTok, собрав миллионы просмотров, а сама артистка получила неожиданную волну популярности спустя десятилетия после релиза.
Ранее сообщалось, что песню Кати Лель «Мой мармеладный» знают в Индонезии практически все. Жители массово танцуют под этот хит и записывают каверы, не зная русского языка. Такой масштабный успех стал неожиданностью, но трек сохраняет популярность по сей день — под неё даже придумали особенный танец.
