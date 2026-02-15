Билан признался, что сам сидит в соцсетях и отвечает подписчикам с провокацией

Ранее Дима Билан признался, что считает себя однолюбом. Артист пояснил, что влюбляется редко, но зато очень надолго, связав это со своим психическим устройством. При этом 44-летний музыкант не стал раскрывать, кому посвящены его чувства, оставив фанатов в неведении. Билан также положительно высказался об официальном браке, назвав его гарантией справедливости в отношениях, а венчание и вовсе обозначил «небесной печатью».