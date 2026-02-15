Билан признался, что сам сидит в соцсетях и отвечает подписчикам с провокацией

После концерта в Москве певец объяснил журналистам Super, что прекрасно понимает юмор SMM-специалистов и всегда в курсе повестки. Билан признался, что запросто может включить своё второе «я» и лично ответить как восторженным фанатам, так и надоедливым хейтерам. Причём стиль общения он выбирает по настроению: хочет — с иронией, хочет — с лёгкой провокацией.
Билан признался, что лично отвечает на комментарии в соцсетях. Видео © Telegram / Super.
«Я же не в безвоздушной среде живу, конечно, читаю. А что тут сложного? Я и в запрещёнограме могу ответить», — заявил артист.
Но ждать от Билана слащавой картинки и вечной игры в удобного кумира не стоит. Он дал понять, что за долгие годы карьеры насмотрелся всякого и не собирается прогибаться под публику и сглаживать острые углы ради лишних лайков.
Ранее Дима Билан признался, что считает себя однолюбом. Артист пояснил, что влюбляется редко, но зато очень надолго, связав это со своим психическим устройством. При этом 44-летний музыкант не стал раскрывать, кому посвящены его чувства, оставив фанатов в неведении. Билан также положительно высказался об официальном браке, назвав его гарантией справедливости в отношениях, а венчание и вовсе обозначил «небесной печатью».
