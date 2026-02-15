Жители Башкирии в январе оформили на 12% меньше кредитов

В Башкирии в январе 2026 года отмечается снижение количества и объемов потребительского кредитования. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
По предоставленным данным, жители республики оформили более 43 тысяч кредитов наличными. По сравнению с декабрем 2025 года наблюдается снижение на 12%. Общая сумма выданных займов составила 6,82 млрд рублей, что на 22% меньше предыдущего месяца.
Средний чек кредита также стал меньше на 11% — с 176 до 156 тысяч рублей.
