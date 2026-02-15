Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о лечении за границей

На этой неделе балерина Анастасия Волочкова отправилась в Германию, где, по сообщениям журналистов, проводила время в клинике святой Марии в Мюльхайм-ан-дер-Руре. Подписчики предположили, что поездка может быть связана с лечением, однако балерина пояснила, что приехала отдыхать и гулять по старинным улицам.
В клинике есть онкологическое и психиатрическое отделения, что вызвало дополнительные слухи о состоянии артистки. Волочкова, однако, заявила, что с ее здоровьем все в порядке, и посоветовала не волноваться за нее, раскритиковав тех, кто распространяет тревожные слухи.
Балерина подчеркнула, что у нее остался лишь короткий отдых между сезонами и она хочет провести его в Европе. Она уточнила, что серьезных заболеваний у нее нет и все разговоры об этом — лишь вымысел.
— Я десять дней назад сошла со сцены после собственного концерта. Следующий сезон начинается через две недели! Серьезная проблема только у вас, люди добрые, с головой! — подытожила балерина в беседе с StarHit.
Ранее стало известно, что Волочковой грозит суд из-за долгов по ЖКХ за квартиру в центре Москвы.