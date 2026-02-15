Ричмонд
За сутки 14 февраля в Ростовской области пожарные потушили четыре возгорания

Сразу два пожара случились в домах жителей Красносулинского района.

Источник: Комсомольская правда

За сутки 14 февраля в донском регионе потушили четыре пожара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской.

Два пожара случились в Красносулинском районе. В поселке Чичерино пламя занялось на чердаке частного дома. Это произошло из-за неисправности дымохода печи. Возгорание на площади 40 квадратных метров потушили пять сотрудников МЧС с помощью двух спецмашин.

А в поселке Углеродовском на чердаке одноэтажного жилого дома вспыхнул котел. Пламя на такой же площади ликвидировали девять пожарных с привлечением трех единиц техники. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Также сотрудники МЧС привлекались для устранения последствий двух ДТП. Всего на происшествия за минувшие сутки выезжали 52 человека на тринадцати единицах спецтехники.

