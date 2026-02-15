Двигатель, который нельзя отключить: Кардиохирург рассказал о главных врагах сердца

Только под давлением супруги Александр согласился на обследование, результаты которого оказались критическими. Как вспоминает сам пациент, врачи назвали его состояние настоящим чудом, так как три ключевых сосуда, питающих сердце, были забиты на 97, 87 и 77 процентов. После такого вердикта о возвращении домой не могло быть и речи — мужчину немедленно отправили на операционный стол.