Заведующий отделением кардиохирургии Госпиталя для ветеранов войн, кардиохирург Магомед Аскеров отмечает, что в основной группе риска находятся мужчины старше 55 лет. По его наблюдениям, это обусловлено не только генетическими особенностями, но и образом жизни: повышенным уровнем стресса и пренебрежением к вредным привычкам.
История пациента Александра Журавлёва служит наглядным примером такого беспечного отношения. Мужчина не обращался к врачам четверть века, руководствуясь привычкой терпеть до последнего, заложенной ещё в советском детстве. Даже когда два месяца назад он впервые почувствовал давящую боль в груди, он попытался оправдать это дискомфортом от сидячей работы.
Только под давлением супруги Александр согласился на обследование, результаты которого оказались критическими. Как вспоминает сам пациент, врачи назвали его состояние настоящим чудом, так как три ключевых сосуда, питающих сердце, были забиты на 97, 87 и 77 процентов. После такого вердикта о возвращении домой не могло быть и речи — мужчину немедленно отправили на операционный стол.
Благодаря профессионализму хирургов Госпиталя для ветеранов войн и современному оборудованию, сложнейшая операция на открытом сердце прошла успешно. Теперь Александр, получивший второй шанс, намерен полностью изменить свою жизнь: пересмотреть рацион и побороть гиподинамию.
Заведующая кардиологическим отделением Наталья Березина указывает на парадокс современной цивилизации: при высочайшем психоэмоциональном напряжении и бешеном ритме жизни люди стали катастрофически мало двигаться. По её мнению, фундаментом профилактики должна стать ежедневная физическая нагрузка продолжительностью не менее 40 минут. Врач настаивает, что такой режим должен стать для организма обязательным, как работа часового механизма.
В конечном итоге за лень и нежелание проходить плановые осмотры приходится платить слишком высокую цену. Игнорирование элементарных правил оборачивается гипертонией, атеросклерозом и структурными изменениями сердца, требующими замены клапанов. Хотя рецепты долголетия — отказ от вредных привычек, движение и правильное питание — известны всем, многие начинают ценить их только после того, как окажутся в карете скорой помощи.
Недавно лечащим врачам разрешили дистанционно оценивать состояние пациента и закрывать больничные листы с помощью национального мессенджера Max. По данным Минздрава, телемедицинские технологии применяют для экспертизы временной нетрудоспособности. Если врач дистанционно подтверждает восстановление трудоспособности, он может закрыть листок.
