Открытки и поздравления с Масленицей для семьи, друзей, коллег и партнеров

* Смастерить чучело Масленицы. Можно своими руками сделать чучело Масленицы, в сети вы легко найдете видеоинструкции. Привлеките к этому занятию детей и других членов семьи. Сжечь символическое чучело можно на дачном участке, если он у вас есть.