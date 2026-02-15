«Танины в чае, кофе, какао, орехи могут снижать всасывание железа». Белорусский врач-гематолог сказала, что поможет поднять гемоглобин, а что будет этому мешать

По ее словам, гемовое железо (из животной пищи) всасывается лучше, чем негемовое (из растительной). Витамин С помогает негемовому железу лучше усвоиться, превращая его в более доступную форму. Кроме того, витамин С помогает образовывать хелаты с железом, что способствует его растворимости и всасыванию.