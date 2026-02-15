«Танины в чае, кофе, какао, орехи могут снижать всасывание железа». Белорусский врач-гематолог сказала, что поможет поднять гемоглобин, а что будет этому мешать

Всасывание железа в организме человека лимитируется, и за один прием может усвоится только небольшое количество. Об этом на YouTube-канале «Медицинского вестника» сказала доцент кафедры клинической гематологии и трансфузиологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения Белорусского государственного медуниверситета Екатерина Кабаева.
По ее словам, в норме из пищи, которая содержит 5−20 мг железа, усваивается 1−2 мг железа в сутки. А вот суточные потери железа составляют 1,3 мг у мужчин и 1,8 мг у женщин.
«2 миллиграмма железа в сутки мы должны потреблять», — отметила медик.
По ее словам, гемовое железо (из животной пищи) всасывается лучше, чем негемовое (из растительной). Витамин С помогает негемовому железу лучше усвоиться, превращая его в более доступную форму. Кроме того, витамин С помогает образовывать хелаты с железом, что способствует его растворимости и всасыванию.
Всасыванию железа могут препятствовать заболевания ЖКТ, в том числе и хеликобактер пилори.
Если вы принимаете препараты кальция, то он также может конкурировать с железом за всасывание.
«Танины в чае, кофе, какао, вещества, которые содержатся в орехах, также могут снижать всасывание железа», — отметила Екатерина Кабаева.
