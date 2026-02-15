На ОИ-2026 организовали дополнительную поставку бесплатных презервативов

Ранее газета La Stampa сообщила, что бесплатные презервативы за три дня закончились в Олимпийской деревне в Кортина-д Ампеццо. Для спортсменов было предусмотрено 10 тыс. средств контрацепции. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что презервативы могли быстро закончиться в связи с Днем святого Валентина, который отмечался 14 февраля.