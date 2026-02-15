На ОИ-2026 организовали дополнительную поставку бесплатных презервативов

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии обещали поставить дополнительную партию бесплатных презервативов для спортсменов после информации об их нехватке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление организаторов.
Ранее газета La Stampa сообщила, что бесплатные презервативы за три дня закончились в Олимпийской деревне в Кортина-д Ампеццо. Для спортсменов было предусмотрено 10 тыс. средств контрацепции. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс считает, что презервативы могли быстро закончиться в связи с Днем святого Валентина, который отмечался 14 февраля.
«Дополнительные запасы доставляются и будут распределены по всем деревням с сегодняшнего дня по понедельник», — отметили организаторы ОИ-2026.
Они обещали регулярно пополнять запасы средств контрацепции на Играх в Италии, которые завершатся 22 февраля.
