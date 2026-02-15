Омичи не могут вовремя улететь на черноморский курорт

В воскресенье, 15 февраля, в омском аэропорту зафиксировали задержку четырех рейсов. Три из них направлялись в Москву, а один — в Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.
Больше всего с проблема соприкоснулись пассажиры, отправляющиеся на курорт. Вылет самолета перенесли с 8:15 на 19:10. Таким образом, время ожидания превысило 10 часов. Утренние рейсы в столицу вылетели с опозданием в пределах 39 минут — 1,5 часа.
