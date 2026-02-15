Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи не могут вовремя улететь на черноморский курорт

Рейс в Сочи задержали более чем на 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 февраля, в омском аэропорту зафиксировали задержку четырех рейсов. Три из них направлялись в Москву, а один — в Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Больше всего с проблема соприкоснулись пассажиры, отправляющиеся на курорт. Вылет самолета перенесли с 8:15 на 19:10. Таким образом, время ожидания превысило 10 часов. Утренние рейсы в столицу вылетели с опозданием в пределах 39 минут — 1,5 часа.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что еще одного автомобилиста уличили в использовании липовых прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Парализовало и пропала речь»: Как омичка смогла быстро восстановиться после инсульта.

Две омички пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом.