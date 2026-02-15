Докажите дееспособность: Банк может не вернуть вклад из-за подозрения в мошенничестве

Далее банк и его средства переходят под управление Агентства по страхованию вкладов. В первую очередь свои деньги получат вкладчики со счетами на сумму до 1,4 миллиона рублей — они застрахованы. Юридические же лица и более крупные вложения выдаются уже в процессе банкротства.
Также вклад могут не вернуть при аресте и блокировки счёта. Неважно, из-за чего наложены ограничения — неуплаты по налогам, кредитам или решения следственных органов — пока их не снимут, клиент не сможет распоряжаться деньгами.
Другая причина сложностей — идущий спор о правопреемственности. Как пояснила Якушева, в случае смерти вкладчика, средства перейдут наследниками. Процесс можно упростить, если в организации уже имеется завещательное распоряжение. В любом случае, наследники не получат сбережения, пока не вступят в права.
Помимо прочего, банк может отказать в выдаче вклада из-за отсутствия документов, подтверждающих личность, или в случае подозрений на мошенничество. По словам юриста, если операция выглядит подозрительно — например, пожилой человек хочет забрать все накопления — организация имеет право потребовать объяснить её причину. Тогда клиенту придётся подтвердить свои намерения и дееспособность.
«Обязательно получите от сотрудника банка официальный документ с указанием причины отказа со ссылкой на закон либо внутреннюю инструкцию банка с подписью сотрудника и печатью банка. Затем подайте жалобу в отделение банка, продублируйте её в головной офис банка», — посоветовала собеседница агентства «Прайм».
Ранее москвичка смогла впервые в истории России отменить оформленный мошенниками кредит. Верховный суд признал договор недействительным.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.