На Земле началась вторая магнитная буря февраля

Вторая магнитная буря февраля началась на Земле. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, в настоящее время возмущение находится в диапазоне от слабого до среднего. Пик явления пришелся примерно на 5:00 мск и достиг уровня G1.3 по пятибалльной шкале.
В Лаборатории пояснили, что причиной события стала крупная корональная дыра на Солнце, расположенная напротив Земли. При этом буря началась приблизительно на сутки раньше прогнозируемого срока.
Предыдущее геомагнитное возмущение фиксировалось 5 февраля, таким образом перерыв между событиями составил 10 дней. По оценке специалистов, февраль 2026 года пока проходит спокойнее января, который стал рекордным за последнее десятилетие по числу дней с магнитными бурями.
В Лаборатории прогнозируют, что общая продолжительность начавшегося периода возмущений может достигать двух суток, однако воздействие будет неравномерным: кратковременные всплески и непродолжительные бури будут сменяться длительными «зелеными» интервалами. Вероятность повышения уровня выше G2 оценивается как низкая.
Ранее академик РАН Петрукович объяснил, почему участились магнитные бури.