Терапевт объяснила, почему «стандартная» температура подходит не всем

«Причины снижения температуры тела можно разделить на несколько групп. К первой из них относятся возрастные и физиологические особенности. Например, у людей старше 80 лет происходит естественное снижение метаболизма, поэтому температура тела в покое, например во время сна, может быть чуть ниже нормы», — приводит комментарий врача-терапевта RT. У стройных молодых людей с низким процентом жира температура тоже часто ниже 36,6 градусов.
Ко второй группе причин относятся заболевания. При гипотиреозе снижается работа щитовидной железы, что влияет на температуру. Её также понижают дефицит железа, истощение после расстройств пищевого поведения, онкологические процессы, печёночная, почечная и тяжёлая сердечная недостаточность.
Третья группа — воздействие холода. При длительном пребывании на морозе организм теряет тепло быстрее, чем успевает его вырабатывать. Это повышает риск переохлаждения и обморожения. Некоторые лекарства тоже снижают температуру — антидепрессанты, нейролептики, седативные средства.
Однократное падение температуры до 35 градусов не опасно, если человек чувствует себя нормально.
Врача стоит вызвать, если температура ниже 35 градусов, градусник исправен, измерения повторили через час-два после попыток согреться. Особенно важно обратиться при «красных флагах» — слабости, головокружении, спутанности сознания, замедленной речи, немотивированной потере веса, сухости кожи, выпадении волос, дрожи или учащённом сердцебиении.
