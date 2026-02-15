Терапевт объяснила, почему «стандартная» температура подходит не всем

«Причины снижения температуры тела можно разделить на несколько групп. К первой из них относятся возрастные и физиологические особенности. Например, у людей старше 80 лет происходит естественное снижение метаболизма, поэтому температура тела в покое, например во время сна, может быть чуть ниже нормы», — приводит комментарий врача-терапевта RT. У стройных молодых людей с низким процентом жира температура тоже часто ниже 36,6 градусов.