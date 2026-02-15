Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе

Пятница, предшествующая празднику, — 20 февраля — останется рабочим днем без сокращений. После праздничных дней рабочая неделя получится короче обычной — всего четыре дня. Кстати, уже в начале марта нижегородцев ждут еще одни трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню.