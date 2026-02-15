Нижегородцев ожидают трехдневные выходные на следующей неделе

Такие данные опубликованы в производственном календаре. Те, кто трудится по стандартной пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться длинными выходными.
Суббота и воскресенье, 21 и 22 февраля, станут обычными выходными днями, а понедельник, 23 февраля, объявлен нерабочим в связи с государственным праздником.
Пятница, предшествующая празднику, — 20 февраля — останется рабочим днем без сокращений. После праздничных дней рабочая неделя получится короче обычной — всего четыре дня. Кстати, уже в начале марта нижегородцев ждут еще одни трехдневные выходные, приуроченные к Международному женскому дню.
Ранее сообщалось, что в февральские праздничные дни между Нижним Новгородом и Москвой запустят сдвоенную «Ласточку».