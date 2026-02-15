В Перми 19 февраля откроется новая спортивная арена

— Очень здорово, что в Перми появилась новая арена «Красная Машина». Это большой праздник для всей хоккейной семьи. Больше льда — значит, больше тренировок, игр и возможностей для детей и молодёжи. Мастер-класс пройдёт на льду арены «Красная Машина», вход свободный, начало в 14:30! Приглашаю всех — приходите поддержать ребят и вместе открыть новую хоккейную точку на карте страны, — добавил Ротенберг.