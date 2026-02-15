В Перми 19 февраля откроется новая спортивная арена

В Перми 19 февраля состоится открытие новой спортивной арены «Красная Машина» в микрорайоне Ива. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
— В день открытия арены проведём мастер-класс для команд МХК «Молот» и ЮХК «Академия Молот». Будем работать над скоростью, катанием, принятием решений, поговорим о дисциплине, характере и ежедневной работе, без которой невозможен путь в большой хоккей, — написал Ротенберг.
Подобные мастер-классы проводили для юниорских сборных России, команд МХЛ, ребят из разных регионов и европейских клубов. Везде принцип один: берём лучшее из мировых методик и передаём его молодому поколению.
Фото: permkrai.ru.
— Очень здорово, что в Перми появилась новая арена «Красная Машина». Это большой праздник для всей хоккейной семьи. Больше льда — значит, больше тренировок, игр и возможностей для детей и молодёжи. Мастер-класс пройдёт на льду арены «Красная Машина», вход свободный, начало в 14:30! Приглашаю всех — приходите поддержать ребят и вместе открыть новую хоккейную точку на карте страны, — добавил Ротенберг.
Ледовую арену «Красная Машина», напомним, построили в декабре 2025 года. Площадь объекта довольно внушительная — 9 тысяч квадратных метров. Трибуны вмещают 256 болельщиков, в том числе места предусмотрены для маломобильных гостей. Размер большого ледового поля — 60 на 26 метров — на нем буду проходить тренировки взрослых спортсменов и соревнования разного уровня.
На малом поле будут тренироваться дети. Также в ледовой арене построили первую профессиональную площадку для кёрлинга.