Боец Архип Имыкшенов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Боец Архип Имыкшенов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Как сообщил глава района Геннадий Осодоев, Архип родился 15 июля 1991 года, у него были три сестры. Окончив 9 классов, поступил в Иркутский колледж экономики и туризма. Затем заочно получил высшее юридическое образование. Увлекался рукопашным боем и тайским боксом, Архип был призером множества соревнований и серебряным призером области по рукопашному бою.
— Пока боец учился, успевал работать таксистом в родном поселке и водителем на вахте. Позже он решил открыть шиномонтажную мастерскую, — уточнил мэр Эхирит-Булагатского района.
Мать Архипа узнала о его отправке «за ленточку» всего за два дня до отъезда. Архип Имыкшенов с августа 2024 года служил командиром взвода воздушной разведки в звании младшего сержанта. Обладая отличными техническими навыками, он сам ремонтировал квадроциклы и дроны. За свою службу Архип был удостоен медали «За боевые заслуги» и почетной грамоты Министерства обороны РФ. Младший сержант Архип Имыкшенов погиб 19 января 2026 года.