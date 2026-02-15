Боец Архип Имыкшенов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

Мать Архипа узнала о его отправке «за ленточку» всего за два дня до отъезда. Архип Имыкшенов с августа 2024 года служил командиром взвода воздушной разведки в звании младшего сержанта. Обладая отличными техническими навыками, он сам ремонтировал квадроциклы и дроны. За свою службу Архип был удостоен медали «За боевые заслуги» и почетной грамоты Министерства обороны РФ. Младший сержант Архип Имыкшенов погиб 19 января 2026 года.