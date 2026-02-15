Астроном Язев: падение метеорита «Челябинск» позволило собрать уникальные данные

МОСКВА, 15 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Замахина/. Падение Челябинского метеорита дало науке уникальный по своим объемам набор исследовательских данных о движении и разрушении таких тел в атмосфере, что послужило развитию физики метеорных явлений. Такое мнение в годовщину происшествия высказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.
Он отметил, что о небесном теле, которое 15 февраля 2013 года разрушилось над Челябинской областью, написаны «многие десятки научных статей», комплексному исследованию результатов этого редкого события посвящены объемные монографии.
«Теперь мы знаем гораздо больше, чем знали раньше. Падение метеорита “Челябинск” дало науке самый большой за всю историю набор данных о динамике движения и разрушения метеорного тела в атмосфере. Этому помогли и множество записей видеорегистраторов с разных точек наблюдения вблизи города-миллионника, и возможность оперативно исследовать результаты действия ударной волны на территории Челябинска, и наконец, изучение многочисленных образцов “свежего” метеорита, структура которого оказалась крайне интересной», — сказал Язев.
15 февраля 2013 года крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название «Челябинск», стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия.