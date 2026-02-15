Астроном Язев: падение метеорита «Челябинск» позволило собрать уникальные данные

«Теперь мы знаем гораздо больше, чем знали раньше. Падение метеорита “Челябинск” дало науке самый большой за всю историю набор данных о динамике движения и разрушения метеорного тела в атмосфере. Этому помогли и множество записей видеорегистраторов с разных точек наблюдения вблизи города-миллионника, и возможность оперативно исследовать результаты действия ударной волны на территории Челябинска, и наконец, изучение многочисленных образцов “свежего” метеорита, структура которого оказалась крайне интересной», — сказал Язев.