В центре Петербурга зафиксировали самую низкую температуру с начала зимы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Самая низкая температура с начала зимы зафиксирована в воскресенье в центре Санкт-Петербурга — минус 23,5 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
«Доброго, самого морозного утра в Санкт-Петербурге. Спасибо всем, кто закрыл сегодня ночью форточку и позволил состоятся рекорду температуры в центре города… На 9 часов утра температура… была минус 23,5 градуса, на большей части остальной территории города температура ниже минус 25 градусов», — написал Колесов в своем Telegram-канале.
Как уточнил синоптик, в центре Санкт-Петербурга температура опустилась ниже минус 20 градусов впервые с начала зимы. В предыдущие годы морозы в центре города достигли минус 24,5 градуса только 18 февраля 2021 года.