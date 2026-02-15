Бывшие замы главы Большеуковского района проиграли суд за возвращение на работу

Бывшие чиновники требовали восстановить их в должностях и выплатить компенсации, признав снятие с постов незаконным. Однако суды обеих инстанций пришли к выводу, что процедура увольнения проведена правильно. Договор с заместителями предусматривал их работу только на период исполнения обязанностей прежним главой района.