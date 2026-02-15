Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшие замы главы Большеуковского района проиграли суд за возвращение на работу

Трое чиновников пытались оспорить увольнение после смены руководителя муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

Коллегия Омского областного суда подтвердила законность увольнения 15 августа 2025 года трех экс-заместителей главы администрации Большеуковского района. Об этом сообщила сегодня, 15 февраля, пресс-служба суда муниципалитета.

Бывшие чиновники требовали восстановить их в должностях и выплатить компенсации, признав снятие с постов незаконным. Однако суды обеих инстанций пришли к выводу, что процедура увольнения проведена правильно. Договор с заместителями предусматривал их работу только на период исполнения обязанностей прежним главой района.

Напомним, с 25 августа 2025 года к временному руководству администрацией приступил Сергей Макаров. Он сменил на посту Сергея Казначеева.

Ранее мы писали, что в Называевском районе водителя уличили в использовании липовых прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Парализовало и пропала речь»: Как омичка смогла быстро восстановиться после инсульта.

Две омички пострадали при столкновении грузовика с микроавтобусом.