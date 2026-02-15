В регионах страны стартовала 44-я Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»

Особый размах — в Московской области. Там центральной точкой притяжения станет трасса учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Основной забег здесь пройдёт на 10 километров, но скучно точно не будет: организаторы подготовили ещё и костюмированный забег на один километр, где каждый сможет выделиться. Кстати, присоединиться к празднику могут все желающие — от любителей до олимпийских чемпионов, ветеранов спорта и известных общественных деятелей.