Цветомат установили в переходе минской станции метро «Каменная Горка»

Минский метрополитен сообщил, что в День святого Валентина в пешеходном переходе станции метро «Каменная Горка» был установлен первый в метро автомат по продаже букетов цветов.
Цветомат будет работать круглосуточно, оплата за букеты — банковской картой.
За состоянием цветомата и расходом букетов дистанционно следит оператор Минского парниково-тепличного комбината, который своевременно будет привозить свежие букеты.
А тем временем, парк животных в Барановичах запустил антиромантическую акцию: «Назови именем бывшего и скорми сурикату».
Мы писали, что белорусская певица Алена Ланская показала свои фото 2016 года, поддержав тренд соцсетей: «Сильно изменилась?».