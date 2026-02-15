Ричмонд
Цветомат установили в переходе минской станции метро «Каменная Горка»

В метро Минска установили первый автомат по продаже букетов.

Источник: Комсомольская правда

Минский метрополитен сообщил, что в День святого Валентина в пешеходном переходе станции метро «Каменная Горка» был установлен первый в метро автомат по продаже букетов цветов.

Цветомат будет работать круглосуточно, оплата за букеты — банковской картой.

За состоянием цветомата и расходом букетов дистанционно следит оператор Минского парниково-тепличного комбината, который своевременно будет привозить свежие букеты.

А тем временем, парк животных в Барановичах запустил антиромантическую акцию: «Назови именем бывшего и скорми сурикату».

Мы писали, что белорусская певица Алена Ланская показала свои фото 2016 года, поддержав тренд соцсетей: «Сильно изменилась?».