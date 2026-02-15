Силы ПВО уничтожили над регионами РФ и Черным морем 88 БПЛА ВСУ за два часа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили за два часа 88 дронов Вооруженных сил Украины над шестью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом 15 февраля сообщило Минобороны РФ.
«С 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском военном ведомстве.
Там уточнили, что украинские беспилотники перехватили над Адыгеей, Астраханской, Брянской и Волгоградской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, ночью над российскими регионами сбили более 60 беспилотников ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше