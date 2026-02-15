Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили над регионами РФ и Черным морем 88 БПЛА ВСУ за два часа

Около 90 беспилотников ВСУ сбили над шестью регионами РФ утром 15 февраля.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье уничтожили за два часа 88 дронов Вооруженных сил Украины над шестью регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом 15 февраля сообщило Минобороны РФ.

«С 7:00 до 9:00 дежурными средствами ПВО уничтожено 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что украинские беспилотники перехватили над Адыгеей, Астраханской, Брянской и Волгоградской областями, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, ночью над российскими регионами сбили более 60 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше