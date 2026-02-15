На конференции в Мюнхене европейские лидеры сделали заявления, которые, по мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, отражают их политическую уязвимость и снижение влияния на мировые процессы.
«Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов», — отметил Володин в MAX.
Особое внимание Володина вызвали комментарии президента Финляндии Александера Стубба. Он попытался оправдать вступление страны в НАТО и поддержку Украины, при этом признал, что Финляндия утратила экономические преимущества от сотрудничества с Россией и столкнулась с новыми трудностями, связанными с геополитическим выбором. Председатель Госдумы оценил эти заявления как сигнал того, что европейские лидеры ищут пути адаптации в условиях меняющейся мировой политики и укрепления позиции РФ.
Ранее KP.RU писал, что выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции проигнорировали американские сенаторы и конгрессмены. Кроме того, экс-комику не повезло и во время переговоров по финансированию киевского режима, поскольку европейские лидеры не смогли договориться об использовании суверенных замороженных активов РФ. Spiegel назвал саммит провалом для киевского режима.