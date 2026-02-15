Володин: В Мюнхене европейские лидеры показали политическую уязвимость

Особое внимание Володина вызвали комментарии президента Финляндии Александера Стубба. Он попытался оправдать вступление страны в НАТО и поддержку Украины, при этом признал, что Финляндия утратила экономические преимущества от сотрудничества с Россией и столкнулась с новыми трудностями, связанными с геополитическим выбором. Председатель Госдумы оценил эти заявления как сигнал того, что европейские лидеры ищут пути адаптации в условиях меняющейся мировой политики и укрепления позиции РФ.