Челябинских чиновников прокуратура заставила убрать снежные завалы у остановок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Совместно с представителями Госавтоинспекции установлено, что вблизи остановочных комплексов «Магазин Радуга», «Экопарк Алмаз», «Рынок Северо-Восток», «Клуб мальчишек» и в непосредственной близости от пешеходного перехода расположены снежные валы, затрудняющие движение пешеходов при посадке и высадке из общественного транспорта, на проезжей части улиц Бажова, Подольская, Марченко, Октябрьская имеется рыхлый снег и колейность.
«По итогам проверки прокуратурой района внесено представление руководителю подрядной организации, ответственной за содержание дорог», — прокомментировали в ведомстве.
По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, снежные валы ликвидированы.