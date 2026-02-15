Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинских чиновников прокуратура заставила убрать снежные завалы у остановок

По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, снежные валы ликвидированы.

Челябинских чиновников прокуратура заставила убрать снежные завалы у остановок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Совместно с представителями Госавтоинспекции установлено, что вблизи остановочных комплексов «Магазин Радуга», «Экопарк Алмаз», «Рынок Северо-Восток», «Клуб мальчишек» и в непосредственной близости от пешеходного перехода расположены снежные валы, затрудняющие движение пешеходов при посадке и высадке из общественного транспорта, на проезжей части улиц Бажова, Подольская, Марченко, Октябрьская имеется рыхлый снег и колейность.

«По итогам проверки прокуратурой района внесено представление руководителю подрядной организации, ответственной за содержание дорог», — прокомментировали в ведомстве.

По результатам рассмотрения представления нарушения устранены, снежные валы ликвидированы.