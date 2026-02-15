Стоп, кадр! В Кишиневе перекроют центральную улицу из-за съемок фильма, общественный транспорт изменит маршруты

В воскресенье, 15 февраля, в центре Кишинёва будут снимать кино.
В период с 08:00 до 12:00 движение на улице Букурешть между улицами Николае Йорга и Мария Чеботарь будет временно приостанавливаться на 5−10 минут во время съемки киносцен.
Маршруты троллейбусов № 3, 4, 29 и 35 будут следовать по изменённым направлениям.
Пассажирам рекомендуется заранее планировать свои поездки.
Какой фильм снимают, не сообщается, но, вполне возможно, что это кино о Марии Драган. Съемки художественного фильма об этой певице в настоящее время проходит в Кишиневе.
