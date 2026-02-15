Ричмонд
В Ростове ожидаются пятинедельные перебои в работе ТВ и радио

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о временных перебоях в работе телевидения и радио с 19 февраля по 27 марта.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Перебои могут возникнуть из-за мощной активности Солнца. Неполадки ожидаются ежедневно в период с 10:49 до 13:04.