Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается снег и до минус 10 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня (воскресенья — ред.) синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня местами возможен кратковременный снег», — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, ветер в столице северо-западный, 4−9 метров в секунду, порывистый.

«Максимальная температура воздуха с обратным суточным ходом понизится до минус 7 — минус 10 градусов. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба», — заключил Тишковец.