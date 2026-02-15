Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.