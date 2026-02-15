Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Кратковременный снег в первой половине дня и похолодание до минус 10 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня (воскресенья — ред.) синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве по области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно в первой половине дня местами возможен кратковременный снег», — рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер в столице северо-западный, 4−9 метров в секунду, порывистый.
«Максимальная температура воздуха с обратным суточным ходом понизится до минус 7 — минус 10 градусов. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба», — заключил Тишковец.