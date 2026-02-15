Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить себя при давке в толпе

«Старайся удержаться на ногах. Если сбили, как можно быстрее поднимись. В противном случае нужно сгруппироваться спиной вверх, закрыв голову и затылок руками (в позе эмбриона). Защищай грудную клетку. Уклоняйся от препятствий и стен, не прижимайся к заборам и машинам», — советуют спасатели.