Жителям Башкирии рассказали, как обезопасить себя при давке в толпе

Сотрудники главного управления МЧС по Башкирии дали рекомендации, благодаря которым можно обеспечить свою безопасность в толпе, при давке.

В первую очередь, необходимо избавиться от вещей, которые могут быть потенциально опасны для самого человека и окружающих (сумки с длинными ремнями, зонты, шарфы, обувь на каблуках).

Не менее важно двигаться по направлению движения толпы, постепенно перемещаясь от её центра к краю, не обращая внимания на мелкие травмы и потерянные вещи.

«Старайся удержаться на ногах. Если сбили, как можно быстрее поднимись. В противном случае нужно сгруппироваться спиной вверх, закрыв голову и затылок руками (в позе эмбриона). Защищай грудную клетку. Уклоняйся от препятствий и стен, не прижимайся к заборам и машинам», — советуют спасатели.

Как сообщал Башинформ, 14 февраля следком Башкирии возбудил уголовное дело после давки в уфимском торгово-развлекательном центре «Планета». В ТЦ сбросили сверху 7 тысяч больших шаров, внутри 20 из которых были спрятаны подарки. Началось столпотворение. В результате, подростку наложили гипс в больнице, после чего отпустили лечиться домой, а молодую женщину госпитализировали с закрытым переломом.