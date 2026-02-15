Ричмонд
В Ростовской области 15 февраля сняли угрозу беспилотной опасности

В донском регионе 14 февраля был объявлен желтый уровень опасности по БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 15 февраля объявили отбой беспилотной опасности. Сообщение об этом жители получили в приложении МЧС.

Накануне ночью мониторинговые каналы известили людей о желтом уровне опасности по БПЛА. Этот сигнал означает, что вблизи границы Ростовской области были замечены вражеские дроны, а все службы приведены в режим максимальной готовности.

В это время жители региона получили уведомления о том, что нужно покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не приближаться к окнам. В 10 часов 15 февраля угрозу воздушной атаки сняли.

