Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими огурцами

Инфографику по данным Росстата составили в РБК.
Средняя цена зеленого овоща в России составляет 317 рублей за килограмм. В Красноярском крае она составляет 402 рубля. Дороже огурцы в 8 регионах: на Чукотке (1037 рублей за кг), в Магаданской области (856 ₽/кг), на Камчатке (617 ₽/кг), Ямале (458 ₽/кг), Якутии (457 ₽/кг), Калининградской области (434 ₽/кг), Карелии (411 ₽/кг) и Ханты-Мансийском АО (408 ₽/кг). Самые дешевые огурцы в южных Адыгее (177 ₽/кг) и Дагестане (204 ₽/кг).
Специалисты Росстата отмечают, что цены на огурцы в среднем по стране растут быстрее цен на большинство других продуктов.
Если 3 февраля 2020 года по цене 1 кг огурцов можно было купить 12,2 кг соли, 2,5 кг гречки и 475 г творога, то по данным на 2 февраля 2026 года, 1 кг зеленого овоща стоит как 14,3 кг соли, 4 кг гречки и 660 г творога. Среди продуктов питания, которые подорожали сильнее огурцов, — говядина, сахар, картофель, а также пшеничный хлеб и маргарин.