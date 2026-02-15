Красноярский край попал в список регионов с самыми дорогими огурцами

Если 3 февраля 2020 года по цене 1 кг огурцов можно было купить 12,2 кг соли, 2,5 кг гречки и 475 г творога, то по данным на 2 февраля 2026 года, 1 кг зеленого овоща стоит как 14,3 кг соли, 4 кг гречки и 660 г творога. Среди продуктов питания, которые подорожали сильнее огурцов, — говядина, сахар, картофель, а также пшеничный хлеб и маргарин.