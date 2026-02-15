Врач рассказал, каких начинок для блинов стоит избегать

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Во время масленичного застолья лучше всего не есть блины со сладкими начинками, а обратить внимание на питательные варианты, например мясо, рыбу, творог, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ «Хелснет» и союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.
«С точки зрения метаболического здоровья, крайне нежелательны сладкие начинки (варенье, мед, сгущенное молоко и тому подобные), хотя многие любят именно их. Блины с такой начинкой усиливают все нежелательные эффекты пшеничной муки», — предупредил Мартюшев-Поклад.
Он объяснил, что только в последние 20 лет стало ясно, что глютен оказывает агрессивное воздействие на слизистую оболочку кишечника. Он нарушает его нормальную работу и повышает проницаемость.
«Несколько менее вредны блины из гречневой и овсяной муки (безглютеновые). Кроме того, в последние годы набирают популярность низкоуглеводные виды муки, самый яркий представитель — кокосовая мука. Из нее получаются гораздо более полезные блины», — добавил эксперт.
«В выборе любой пищи нужно исходить из максимальной питательной ценности (содержания жизненно важных питательных веществ). Поэтому и начинки для блинов лучше выбирать из таких продуктов: например, мясо, рыба, яйца, творог, сыр, паштет из печени», — обратил внимание Мартюшев-Поклад.
Что касается объема порции, то эксперт порекомендовал здоровому человеку съедать 200−300 граммов блинов без начинки, или 5−8 штук. А вот людям с хроническими заболеваниями или избыточной массой тела стоит ограничиться 2 блинчиками. «Несмотря на то что блины являются традиционном блюдом, любимым многими, особенно на Масленицу, они не являются здоровой пищей, хотя многое зависит от состава теста и от начинки», — объяснил он.