Врач рассказал, каких начинок для блинов стоит избегать

Что касается объема порции, то эксперт порекомендовал здоровому человеку съедать 200−300 граммов блинов без начинки, или 5−8 штук. А вот людям с хроническими заболеваниями или избыточной массой тела стоит ограничиться 2 блинчиками. «Несмотря на то что блины являются традиционном блюдом, любимым многими, особенно на Масленицу, они не являются здоровой пищей, хотя многое зависит от состава теста и от начинки», — объяснил он.