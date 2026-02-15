Индекс блинов в Уфе вырос на пять процентов

Стоимость приготовления блинов на четырех человек в Уфе составила 144 рубля. По данным аналитиков центра «Чек Индекс», цена «блинного набора» в столице Башкирии выросла на пять процентов.
По стране средняя стоимость приготовления блинов выросла на 4%. Больше всего подорожало молоко — на 8%, пшеничная мука выросла в цене на 3%, яйца подешевели на 6%. Стоимость блинной смеси выросла на 10% до 195 рублей.
В заведениях порция блинов подорожала на 6%, составив 287 рублей. Замороженные блины стали дороже на 10% — 199 ₽
По данным «РБК-Уфа», индекс блинов рассчитан по «быстрому рецепту»: 200 граммов пшеничной муки, два яйца, 500 мл молока, столовая ложка сахара, три столовые ложки подсолнечного масла, половина чайной ложки соли.
