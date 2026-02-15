«Госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожениями рук и ног». Под Могилевом спасатели на носилках вынесли с поля двух женщин, решивших погулять ночью

Прогулка ночью 14 февраля к Днепру на окраине Могилева обернулась для двух женщин 46 и 23 лет огромным стрессом, а для одной из них и потерей здоровья. Их, обессиленных, в поле нашли спасатели, сообщает Могилевское областное управление МЧС.
Звонок в службу спасения раздался в 00.25 15 февраля. Встревоженная женщина сообщила, что она вместе с подругой заблудилась в поле около Могилева, они замерзли и выбились из сил.
Как выяснилось, около 22 часов 14 февраля женщины приехали на улицу Салова и решили прогуляться по тропинке к Днепру. Они заблудились и не смогли найти путь обратно.
Спасатели нашли женщин в заснеженном поле в 650 метрах от дороги. Они уже не могли передвигаться самостоятельно, поэтому их несли к машине «скорой» на носилках.
46-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожением верхних и нижних конечностей. 23-летняя девушка не пострадала, говорится в сообщении МЧС.
