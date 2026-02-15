«Госпитализирована в тяжелом состоянии с обморожениями рук и ног». Под Могилевом спасатели на носилках вынесли с поля двух женщин, решивших погулять ночью

Прогулка ночью 14 февраля к Днепру на окраине Могилева обернулась для двух женщин 46 и 23 лет огромным стрессом, а для одной из них и потерей здоровья. Их, обессиленных, в поле нашли спасатели, сообщает Могилевское областное управление МЧС.