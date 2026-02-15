В Хабаровском крае заработали ещё три ледовые переправы

С открытием этих трёх переездов общее количество действующих ледовых переправ в Хабаровском крае достигло 25. Особенно важны такие дороги для жителей отдалённых сёл, которые теперь смогут быстрее и безопаснее добираться до районного центра и соседних населённых пунктов.