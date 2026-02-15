В Хабаровском крае заработали ещё три ледовые переправы

В Ульчском районе Хабаровского края государственные инспекторы поставили на учёт и контроль три новые ледовые переправы через реку Амур. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Ледовые дороги соединяют между собой населённые пункты Тыр, Сусанино, Кальма и Тахта. Грузоподъёмность каждой составляет до 7 тонн.
Для безопасного движения транспорта на всех переправах обустроены специальные полосы, установлены дорожные и информационные знаки. Организован постоянный мониторинг состояния льда, чтобы избежать аварий и чрезвычайных ситуаций.
С открытием этих трёх переездов общее количество действующих ледовых переправ в Хабаровском крае достигло 25. Особенно важны такие дороги для жителей отдалённых сёл, которые теперь смогут быстрее и безопаснее добираться до районного центра и соседних населённых пунктов.