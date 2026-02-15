Названа причина, почему улицы Хабаровска зимой превращаются в каток

Сотрудники МБУ «Южное» почти неделю ликвидировали огромную наледь на ручье в границах улиц Шелеста, Безымянной и Кима. Местные жители сливают бытовые стоки прямо на землю, чтобы они уходили в ливневый коллектор. Но из-за сильных морозов стоки замерзают в трубе и выходят на поверхность, превращая дорогу в ледяную ловушку.