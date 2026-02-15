Названа причина, почему улицы Хабаровска зимой превращаются в каток

Такие действия приводят к замораживанию ливнёвых труб и образованию наледи, которая серьёзно осложняет движение автомобилей, сообщили в городской администрации.
Сотрудники МБУ «Южное» почти неделю ликвидировали огромную наледь на ручье в границах улиц Шелеста, Безымянной и Кима. Местные жители сливают бытовые стоки прямо на землю, чтобы они уходили в ливневый коллектор. Но из-за сильных морозов стоки замерзают в трубе и выходят на поверхность, превращая дорогу в ледяную ловушку.
Похожая проблема возникла в переулке Горном — там наледь на ручье вышла на проезжую часть и затруднила подъём машин на улицу Бойко-Павлова. Расчистка началась накануне и займёт несколько дней. Накануне завершили работы по очистке притока речки Правой Березовой в районе улицы Воронежской и переулка Бородинского — подрядчик убрал 137 метров прибрежной зоны и вывез 1000 кубометров льда.
Городские службы продолжают борьбу с наледью, но главная причина — именно несанкционированные сбросы. Администрация Хабаровска призывает жителей не сливать стоки в ливнёвку и использовать законные способы утилизации, чтобы избежать подобных ситуаций и обеспечить нормальное движение по улицам.