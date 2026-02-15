Более 17 тысяч человек пробежали «Лыжню России» в Новосибирске

В Новосибирске более 17 тысяч человек участвовали в массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая прошла 14 февраля в различных районах города и области. Об этом сообщили в министерстве спорта Новосибирской области, опубликовавшем итоги соревнований, старт которым дали в Академгородке.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Максим Кудрявцев, а также олимпийские чемпионы Александр Карелин, Евгений Подгорный и Анна Богалий приняли участие в лыжной гонке.
Для участников были организованы традиционные забеги на 10 километров для 18-летних и старше, забеги на 5 километров для юниоров и дистанция 500 метров для детей от 5 лет, а также корпоративный забег.
Первые места в детском забеге на 500 метров заняли Кырламбашева Василиса и Захмянин Глеб; среди юниоров отличились Шумейко Валерия и Змеенков Данил; во взрослом забеге на 10 км победили Дульцева Александра и Шульгин Ярослав.
Победителями массового забега стали Бибанаева Наталья и Шевель Иван, а в корпоративном забеге лучшей стала команда «Западно-Сибирской железной дороги».