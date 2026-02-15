Жители Ростовской области задолжали налоги на сумму более 41 миллиарда рублей

Налогоплательщики Ростовской области задолжали государству 41 миллиард рублей. Соответствующую информацию привел в своем докладе Росстат.
Аналитики составили отчет на основании данных Федеральной налоговой службы по состоянию на 1 ноября 2025 года. В нем говорится, что общая задолженность жителей Дона по страховым взносам, налогам и сборам, пеням, налоговым санкциям и процентам составила более 41,2 миллиарда рублей. При этому сумма недоимки — 17,4 миллиарда.
Общий долг жителей Южного федерального округа превысил 177 миллиарда рублей. Самыми злостными неплательщиками оказались жители Краснодарского края, которые не перечислили государству более 80 миллиардов рублей. Ростовская область занимает второе место.
