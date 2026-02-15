1,9 млн на демонтаж: на площади Революции в Челябинске уберут ледовый городок до конца февраля

В Челябинске готовятся демонтировать ледовый городок на площади Революции. 6 февраля на сайте госзакупок был объявлен аукцион, а срок подачи заявок был завершен 13 февраля. Администрация города готова заплатить за работу подрядчику 1,9 млн рублей.
Согласно техзаданию, выигравшая компания должна будет убрать все ледяные скульптуры и горки, светодиодные фигуры, торговые павильоны и другие элементы новогоднего оформления. К тому же необходимо будет очистить всю территорию от снега и льда, накопившихся за сезон.
Пока точная дата начала работ неизвестна. Она зависит от погодных условий. Однако по контракту все работы должны быть завершены не позднее 28 февраля.
Во время демонтажа ледового городка территория будет закрыта для посетителей, так что если вы еще не успели побывать здесь и прокатиться с горок, поторопитесь.