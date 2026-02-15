В Перми нашли живым пропавшего работника цирка

Напомним, 31-летний Кирилл Ш. из Республики Башкортостан приехал в наш город на гастроли с цирковой труппой в январе. Мужчина не артист, он кормит зверей — тигров, медведей. 6 февраля Кирилл пропал. В тот день он позвонил своей маме, но разговор толком не состоялся, после этого он перестал выходить на связь и появляться в цирке. Начались поиски.