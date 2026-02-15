Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми нашли живым пропавшего работника цирка

Кирилла Ш. искали с 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что нашли живым пропавшего 31-летнего работника цирка.

Напомним, 31-летний Кирилл Ш. из Республики Башкортостан приехал в наш город на гастроли с цирковой труппой в январе. Мужчина не артист, он кормит зверей — тигров, медведей. 6 февраля Кирилл пропал. В тот день он позвонил своей маме, но разговор толком не состоялся, после этого он перестал выходить на связь и появляться в цирке. Начались поиски.

Как сообщает «КП»-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, нашелся Кирилл поздним вечером 13 февраля. Он сам пришел в отдел полиции, живой и здоровый, ничего противозаконного с ним не совершали.