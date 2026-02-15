Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику Мусе Джалилю

В церемонии возложения приняли участие дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.
Сегодня в Татарстане проходят торжественные мероприятия в честь празднования 120-летия со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии, татарского поэта Мусы Джалиля. Ранее лидер республики обратился к татарстанцам по случаю 120-летия со дня рождения поэта.
В церемонии возложения приняли участие дочь Мусы Джалиля Чулпан Залилова.
