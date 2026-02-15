Володин отметил вклад ветеранов в передачу опыта молодому поколению

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Ветераны, которые защищали интересы страны за рубежом, передавая боевой опыт молодому поколению, вносят вклад в достижение целей СВО, обеспечивают безопасность граждан России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны.
«Ваше мужество, верность служебному долгу, любовь к Родине вызывают глубокое уважение. Передавая боевой опыт молодому поколению, сегодня вы вносите вклад в достижение целей специальной военной операции. Обеспечиваете безопасность нашей страны и граждан. Желаю крепкого здоровья и всего самого доброго»", — сказал Володин, слова которого приводят на сайте Госдумы.