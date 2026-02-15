Ричмонд
Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково из-за ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Аэропорт «Внуково» из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.

«Аэропорт “Внуково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.