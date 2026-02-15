В Ростовской области двух браконьеров оштрафовали на 430 тысяч рублей за кабанов

Сотрудники ведомства задержали браконьеров на территории охотничьего угодья «Подтелковское» в Кашарском районе. Именно здесь мужчины незаконно подстрелили двух самцов кабана. Суд назначил нарушителям наказание в виде штрафа: одному — 150 тысяч рублей, второму — 100 тысяч. Также за незаконную добычу животных браконьеры вместе заплатят 180 тысяч рублей.