Выпускники БГУ смогут получить два диплома, в том числе и Бауманки

Белорусский государственный университет откроет совместную с престижным вузом — Московским государственным техническим университетом им. Баумана — образовательную программу, сообщает БелТА со ссылкой на проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктора Кочина.
По его словам, в итоге белорусским студентам-физикам, которые пройдут обучение в Минске и Москве, будут выдаваться дипломы двух вузов.
