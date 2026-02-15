Ричмонд
Выпускники БГУ смогут получить два диплома, в том числе и Бауманки

БГУ откроет совместную программу с МГТУ имени Баумана.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский государственный университет откроет совместную с престижным вузом — Московским государственным техническим университетом им. Баумана — образовательную программу, сообщает БелТА со ссылкой на проректора по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктора Кочина.

По его словам, в итоге белорусским студентам-физикам, которые пройдут обучение в Минске и Москве, будут выдаваться дипломы двух вузов.

Кстати, мы писали, как доктор физики и выпускник БГУ Нгуен Данг Куанг вошел в топ-3 миллиардеров Вьетнама: Стартап из пачки лапши и картофельный след.

Кроме того, Иван Янковский и Милош Бикович сыграют главные роли в новой экранизации «Альпийской баллады» белорусского писателя Василя Быкова.