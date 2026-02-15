В омском аэропорту появилось специальное место для поцелуев и теплых объятий

Накануне, 14 февраля, омский аэропорт имени Карбышева сообщил о появлении «места для поцелуев и теплых объятий». На опубликованном пресс-службой фото указано, что необычная наклейка нанесена на полу терминала B.
Авторы идеи считают, что именно воздушные гавани видят больше искренних проявлений чувств, чем ЗАГСы или другие официальные места. В аэропортах нет постановочных кадров, люди зачастую говорят важные слова так, будто больше никогда не увидятся. Кто-то держится друг за друга перед разлукой, кто-то боится разжать руки после долгожданной встречи.
«Мы знаем, что вот здесь, за несколько секунд до того, как улетающий пассажир обернется, чтобы помахать на прощание, и пройдет в зону досмотра, и есть настоящее место силы», — сказано в телеграм-канале омского аэропорта.
Омский аэропорт, по словам его представителей, теперь «заряжен любовью».
