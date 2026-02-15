В омском аэропорту появилось специальное место для поцелуев и теплых объятий

Авторы идеи считают, что именно воздушные гавани видят больше искренних проявлений чувств, чем ЗАГСы или другие официальные места. В аэропортах нет постановочных кадров, люди зачастую говорят важные слова так, будто больше никогда не увидятся. Кто-то держится друг за друга перед разлукой, кто-то боится разжать руки после долгожданной встречи.