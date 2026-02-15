Ричмонд
Новосибирцам напомнили, как безопасно передвигаться в гололёд

Главное — обувь с рельефной подошвой или противоскользящие накладки.

Источник: Аргументы и факты

После февральского потепления улицы Новосибирска вновь покрылись льдом. Спасатели МАСС напомнили горожанам правила поведения в условиях гололедицы.

Главное — обувь с рельефной подошвой или противоскользящие накладки. При ходьбе стоит внимательно смотреть под ноги: потёртые и тёмные участки тротуаров часто скрывают лёд. Двигаться рекомендуется спокойно, мелкими шагами, обязательно держась за перила на лестницах и спусках.

Спасатели советуют избегать мест с большим скоплением людей — это снижает риск столкновений и падений. Если падение неизбежно, нужно сгибать руки и ноги для смягчения удара, а подниматься — медленно и осторожно.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске вспомнили самый холодный март более чем за 100 лет.