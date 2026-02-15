Школьников Усть-Каменогорска перевели в онлайн из-за смога

Как пишет YK-news.kz, 16 февраля 2026 года все школьники города будут переведены на обучение из дома.
«Завтра учащиеся 0 — 11 классов обеих смен остаются дома. Такое решение принято в связи с продолжающимися НМУ второй степени», — говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) — это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.