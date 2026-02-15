Доля ведущих здоровый образ жизни в Башкирии составила десять процентов

В январе 2026 года только 10 процентов жителей Башкирии старше 18 лет ведут здоровый образ жизни. По данным минздрава республики, в 2025 году этот показатель оставлял 14,4%.
В России число приверженцев ЗОЖ составило 12,7%. Больше всего за здоровьем следят в Херсонской области — 90,7%.
В конце списка расположился Ставропольский край — 3,5% взрослого населения, следом идет Амурская область — 5,6%, а также Якутия — 6,1%.
