Каток на воронежской Адмиралтейской площади будет работать до 1 марта

Власти напомнили, что для тех, кто планирует визит в выходные дни, предусмотрен плотный график из шести сеансов, начиная с 10:00 и до самого вечера. Большинство сеансов длится по 1,5 часа, а между ними организованы технические перерывы (от 30 до 45 минут), чтобы поддерживать лед в хорошем состоянии. Самый поздний заезд начинается в 21:00.