Каток на воронежской Адмиралтейской площади будет работать до 1 марта

Воронежцы еще две недели могут наслаждаться катанием на одной из самых живописных площадок города — каток на Адмиралтейской площади в воскресенье, 15 февраля, уже принимает гостей. Кстати, в этом сезоне ледовая площадка будет работать до 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Власти напомнили, что для тех, кто планирует визит в выходные дни, предусмотрен плотный график из шести сеансов, начиная с 10:00 и до самого вечера. Большинство сеансов длится по 1,5 часа, а между ними организованы технические перерывы (от 30 до 45 минут), чтобы поддерживать лед в хорошем состоянии. Самый поздний заезд начинается в 21:00.
График:
10:00 — 11:30;
12:00 — 13:30;
14:15 — 15:45;
16:30 — 18:00;
18:45 — 20:15;
21:00 — 22:00.
Что касается подготовки, то на месте работает пункт проката, где коньки можно взять в аренду. Посетителям настоятельно рекомендуют брать с собой наличные — из-за возможных перебоев в работе сети безналичный расчет через терминал может быть временно недоступен. Также мэрия напомнила о безопасности:
— В случае срабатывания сигналов оповещения на площади предусмотрен четкий протокол эвакуации.