Уральцы почтили память воинов-интернационалистов

В Екатеринбурге 15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, горожане возложили цветы к памятнику «Черный тюльпан».
В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, сенатор Российской Федерации Виктор Шептий, депутаты гордумы, Герои России, ветераны боевых действий, представители ветеранских, военно-патриотических и молодежных добровольческих общественных организаций.
Напомним, в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 850 тысяч военнослужащих, в военном конфликте погибло 15 тысяч человек, 242 из них — уроженцы Среднего Урала.
Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.Читать дальше